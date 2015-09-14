“由大做强”：中国大力推动新能源汽车发展

图为上海上午高峰时段街上拥挤的车流。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京9月14日 （记者 Jake Spring） - 中国汽车销量今年或将出现罕见的下滑，而绿色汽车却是一个亮点：今年前八个月绿色汽车销量增长了将近三倍。

中国正通过“胡萝卜加大棒”的策略推动车企研发电动汽车。相比之下，全球汽车大厂在传统内燃机车上拥有百年领先优势，而中国将电动汽车视为弥合竞争力差距的最佳机会。

研发电动动力系统相对简单，且推动汽车行业朝向“绿色”发展契合中国国家主席习近平有关减少污染的政策目标。

路透整理的数据显示，考虑到政府对绿色汽车的大量补贴以及未来的燃油经济性目标，中国车企今年在研发和生产新能源汽车上至少投入了500亿元。新能源汽车是对电动汽车和混合动力汽车的统称。

“前一段时间，习近平书记到上海讲话，讲得非常好，就是发展新能源汽车，是中国汽车行业由大做强的必由之路，”北汽集团董事长徐和谊近期对记者表示。

中国汽车工业协会周四称，电动汽车和插电式混合动力汽车的销量1-8月猛增了270%至108,654辆，且中国今年将制造逾13万辆新能源汽车，势将超越美国成为全球电动汽车老大。

中国政府规划了到2020年新能源汽车年产量100万辆的目标，但行业研究机构IHS Automotive预计届时年产量将接近79.1万辆。

**燃油经济性目标**

据官方数据和分析师估计，“胡萝卜加大棒”中的“胡萝卜”举措，以上海为例，一些绿色汽车享有免费汽车牌照和其他补贴优惠，购买者因此比购置传统汽油发动机汽车可节省最多18.26万元。

但中国政府4月称，新能源汽车补贴“退坡”将比预期更快，现在也可能日益着重燃油经济性要求，到2020年国产乘用车平均油耗要降至5.0L/100km。

中国政府尚未说明如何实施这些要求，但长城汽车(601633.SS)(2333.HK)上月发布的一份可行性研究报告暗示，车企若无法满足要求或将面临大额罚单。

北汽集团董事长徐和谊7月称，中国政府正酝酿“加州式”激励计划，以推广电动汽车和混合动力车的使用，并对依赖传统汽油车的（个人和车企）施以处罚。

中国车企在投资绿色汽车方面处于先锋位置，吉利汽车(0175.HK)和长城汽车等国内车企通过私募配股筹资或建设专门研发新能源汽车的工厂。

外国车企方面，通用汽车(GM.N)与上海汽车(600104.SS)的合资企业上海通用4月称，将投资265亿元用于到2020年进行新能源（汽车）技术研究并提高电动化水平。一名发言人称该计划仍处于正轨。

通用汽车、上海汽车和五菱汽车(0305.HK)的合资企业上汽通用五菱上月称，将在2017年前打造一个4.7亿美元、拥有20万辆产能的新能源汽车工厂，但未说明将生产的是传统混合动力、插电式混合动力还是纯电动汽车。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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