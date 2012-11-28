苗圩：今年中国汽车销量将超1900万辆

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京11月27日电---新华社周二援引中国工信部部长苗圩的话称，中国今年汽车产销量将超过1,900万辆，去年这一数字为1,450万辆。
苗圩称，中国今年很可能突破汽车出口100万辆的目标。今年前九个月，中国的汽车出口量已达76万辆。
他称，中国2012年的汽车销量将超过1,900万辆，但没有给出明年的预测数据。
因中国经济放缓和燃油价格攀升，遏制了潜在买家，9月份，中国的汽车销量同比下滑约2%，这也是八个月中首次下滑。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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