汽车厂商并不担忧中国扩大汽车限购

路透上海7月16日（记者 Samuel Shen/Kazunori Takada） - 中国计划将车辆限购城市增加八个，以应对交通堵塞和污染。但汽车生产商并不担忧，因为他们认为中国汽车市场的有机发展将抵消任何限购的影响。中国目前是全球最大的汽车市场。

环境专家们认为，这种限购政策不太可能对空气污染有多大削弱。

目前中国实施车辆限购的城市有四个：北京、上海、广州和贵阳，这些城市对车牌发放数量进行控制，通过拍卖和摇号等方式发放。

中国汽车工业协会上周称，成都、重庆和武汉等八个城市可能很快对车辆限购。政府尚未公布相应政策。

行业人士和专家认为，扩大限购令不会影响中国整体汽车销售。这些新的限购也很可能通过限制车牌实施。

“我们预计限购令对新车销售影响有限，”通用汽车(GM.N)中国公司总裁苏瑞博在给路透的邮件中写道。

专家指出，限购导致的销售下降将被中国其他地方销售的增加弥补，因财富开始向规模较小的城市扩散。

苏瑞博认为，在北京和上海这样的地方，新车销售将变得越来越不重要，因为市场开始成熟。更为重要的是消费者更换新车，使用原有的车牌。

“如果中国交通状况很差的25个城市都在2015年实施限购，我们预计对通用汽车的销售只会产生约2-3%的影响，”苏瑞博说道。

市场研究公司尼尔森上周发布的报告显示，未来12个月，近70%中国潜在汽车买家可能来自三线和四线城市，这些城市目前占中国汽车买家的一半左右。

“主要的汽车需求正在从沿海地区转向中西部以及低线城市，”报告称。

通用汽车、大众汽车(VOWG_p.DE)、丰田汽车(7203.T)和中国本土汽车生产商都将注意力转移到低线城市。

“新客户将来自于（低线）城市，我们在那里看到巨大潜力。主要的增长将来自（那个）领域，”大众汽车中国发言人Christoph Ludewig表示。

福特汽车(F.N)正在将中国经销商数量由目前的500家左右增加到超过700家。“大多数新经销商将来自那些城市。”福特汽车发言人Trevor Hale说道，他所指的便是那些低线城市。他指出，2020年以前的时间里，这些城市可能成为中国汽车行业的增长引擎。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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