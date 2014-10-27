中国汽车工业协会秘书长董扬预计今年中国车市仅增长7%

独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透上海10月25日 - 中国汽车工业协会秘书长董扬周六预计，受经济放缓拖累，今年中国汽车市场将仅增长7%。
董扬在上海一次行业会议的间隙对记者作出前述表示。
他指出，经济在放缓，这在汽车产业将有所反映，但通常会略微滞后一些。
中国汽车工业协会之前曾预计2014年中国汽车市场增长8.3%，董扬称该协会不会对其预测值作出官方修正。
日产-雷诺联盟执行长戈恩（Carlos Ghosn）在这次行业会议上表示，他仍对中国前景保持乐观。
他说：“时不时会发生增长放缓的情况。但基本说来，我仍对中国长期趋势向上的事实持非常乐观的态度，汽车厂商应该做好这样的准备。”他指出，与其他重要市场相比，中国的汽车拥有率水平仍偏低。
据中国汽车工业协会数据，今年1-9月中国汽车销售同比增长了7%。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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