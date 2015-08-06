因新能源汽车出现自燃事故 中国工信部要求相关地方和车企开展安全隐患排查治理工作

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月6日 （记者 Jake Spring） - 中国工业和信息化部周四发布通知，称因个别地区出现纯电动客车、混合动力客车自燃事故，决定在各节能与新能源汽车推广应用城市、节能与新能源汽车生产企业开展安全隐患排查治理工作。
工信部在通知中要求各有关地方政府、车企于10月20日前提交排查治理工作报告。
据中国工信部出台的《乘用车燃料消耗量限值》规定，到2020年中国生产的乘用车平均油耗要降至5.0L/100km，许多中国车企和在华外国车企正在开发新能源汽车以满足标准。其中比亚迪就推出了中国最畅销的“新能源汽车”比亚迪秦。
工信部称，自燃的事故车辆在产品设计、日常使用中存在安全缺陷和隐患，但未提供自燃事故细节。比亚迪4月称，深圳一辆起火的电动客车并非比亚迪生产。
安全忧虑加重了中国电动汽车销售的障碍，这些障碍还包括缺乏充电设施引发的“里程焦虑”。
工信部周三发布声明称，2015年1-7月中国新能源汽车--包括纯电动和插电式混合动力汽车--累计生产9.89万辆，同比增长3倍，但仍仅占整体汽车产量的一小部分。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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