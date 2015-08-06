因新能源汽车出现自燃事故 中国工信部要求相关地方和车企开展安全隐患排查治理工作

路透北京8月6日 （记者 Jake Spring） - 中国工业和信息化部周四发布通知，称因个别地区出现纯电动客车、混合动力客车自燃事故，决定在各节能与新能源汽车推广应用城市、节能与新能源汽车生产企业开展安全隐患排查治理工作。

工信部在通知中要求各有关地方政府、车企于10月20日前提交排查治理工作报告。

据中国工信部出台的《乘用车燃料消耗量限值》规定，到2020年中国生产的乘用车平均油耗要降至5.0L/100km，许多中国车企和在华外国车企正在开发新能源汽车以满足标准。其中比亚迪就推出了中国最畅销的“新能源汽车”比亚迪秦。

工信部称，自燃的事故车辆在产品设计、日常使用中存在安全缺陷和隐患，但未提供自燃事故细节。比亚迪4月称，深圳一辆起火的电动客车并非比亚迪生产。

安全忧虑加重了中国电动汽车销售的障碍，这些障碍还包括缺乏充电设施引发的“里程焦虑”。

工信部周三发布声明称，2015年1-7月中国新能源汽车--包括纯电动和插电式混合动力汽车--累计生产9.89万辆，同比增长3倍，但仍仅占整体汽车产量的一小部分。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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