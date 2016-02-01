宝马汽车前高管毕福康将出任和谐富腾CEO

路透北京2月1日 - 和谐富腾互联网加智能电动汽车公司（“和谐富腾”）周一发布声明称，宝马汽车前高管毕福康（Carsten Breitfeld）将出任和谐富腾首席执行官。

和谐富腾是台湾鸿海精密(2317.TW)、腾讯控股(0700.HK)与中国和谐新能源汽车控股有限公司(3836.HK)的合资企业。

毕福康的LinkedIn资料显示，他此前担任宝马负责i8混合动力跑车研发的副总裁。

去年3月启动的和谐富腾是中国诸多尝试研发“智能”电动汽车的科技企业之一。这些科技企业包括阿里巴巴(BABA.N)、百度(BIDU.O)和乐视网(300104.SZ)。

和谐富腾称，日产汽车(7201.T)前高管戴雷（Daniel Kirchert）将作为首席运营官加盟。戴雷此前担任东风英菲尼迪汽车有限公司总经理，在那之前任华晨宝马汽车有限公司高管。

据官员们表示，中国政府正在推广电动汽车，以减少雾霾，这帮助中国去年的电动汽车销量增长三倍，并成为全球最大的电动汽车市场。目前仅有不到1%的乘用车是所谓的新能源汽车。

中国政府预计，到2020年电动汽车及插电式混合动力车的产量将增长近六倍至年产200万辆。（完）