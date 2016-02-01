宝马汽车前高管毕福康将出任和谐富腾CEO

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透北京2月1日 - 和谐富腾互联网加智能电动汽车公司（“和谐富腾”）周一发布声明称，宝马汽车前高管毕福康（Carsten Breitfeld）将出任和谐富腾首席执行官。
和谐富腾是台湾鸿海精密(2317.TW)、腾讯控股(0700.HK)与中国和谐新能源汽车控股有限公司(3836.HK)的合资企业。
毕福康的LinkedIn资料显示，他此前担任宝马负责i8混合动力跑车研发的副总裁。
去年3月启动的和谐富腾是中国诸多尝试研发“智能”电动汽车的科技企业之一。这些科技企业包括阿里巴巴(BABA.N)、百度(BIDU.O)和乐视网(300104.SZ)。
和谐富腾称，日产汽车(7201.T)前高管戴雷（Daniel Kirchert）将作为首席运营官加盟。戴雷此前担任东风英菲尼迪汽车有限公司总经理，在那之前任华晨宝马汽车有限公司高管。
据官员们表示，中国政府正在推广电动汽车，以减少雾霾，这帮助中国去年的电动汽车销量增长三倍，并成为全球最大的电动汽车市场。目前仅有不到1%的乘用车是所谓的新能源汽车。
中国政府预计，到2020年电动汽车及插电式混合动力车的产量将增长近六倍至年产200万辆。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。