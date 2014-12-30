《焦点》在华外资车企转嫁库存引来经销商怨声载道，凸显市场供应过剩

中国金融：银行不良资产证券化试点扩围，试点额度仍为500亿人民币--报载
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
**权力过大**
中国汽车流通协会在提交给政府的一份报告中说，汽车生产商“权力过大”，车厂的销售目标基本上是要求经销商必须买进他们的汽车。这意味着汽车生产商仍能获利，但经销商因没有能力将过多库存出售给消费者，而蒙受“巨大亏损”。
该协会在另一份报告中表示，今年有30%的汽车经销商盈利，远低于2010年的70%，同时，经销商库存为月销量的1.8倍，高于1.5倍的“预警线”。业内分析师称，0.8倍至1.2倍的库存指数通常被视为稳健水准。
江苏省汽车交易管理协会本月表示，全省34家一汽丰田经销商中，有30家亏损，部分原因是经销商必须从一汽丰田采购一定数量的汽车，否则就面临罚款。
一汽丰田汽车销售总公司在江苏省汽车交易管理协会网上刊登声明称，已经下调销售目标，并放缓在华东地区的网点布局工作，以保护经销商的盈利能力。
江苏省汽车交易管理协会副秘书长陈宁表示，长期以来生产商都处于支配地位，经销商的情况却没有改善，很多经销商都在存活边缘苦苦挣扎。(完)
(编译 朱晓军/白云/杜明霞；审校 高琦/蔡美珍)
路透上海4月19日 - 试点重启一年后，中国银行业不良资产证券化迎来扩围期。上海证券报周三报导，包括民生银行、光大银行、中信银行、兴业银行、北京银行等银行入围第二批试点，试点额度仍为500亿元人民币。
--中国银行间市场交易商协会秘书长谢多称，中国资产证券化市场存量超过万亿元人民币，未来应尽快建立证券化产品风险和价格发现机制，实质性提升二级市场流动性等。
路透台北4月19日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,224.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)7,201.7亿台币： 4/20 1,561亿台币 4/21 254亿台币 4/24 5,170亿台币 4/25 2,455.50亿台币 4/26 1,046.50亿台币 4/27