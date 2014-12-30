《焦点》在华外资车企转嫁库存引来经销商怨声载道，凸显市场供应过剩

**权力过大**

中国汽车流通协会在提交给政府的一份报告中说，汽车生产商“权力过大”，车厂的销售目标基本上是要求经销商必须买进他们的汽车。这意味着汽车生产商仍能获利，但经销商因没有能力将过多库存出售给消费者，而蒙受“巨大亏损”。

该协会在另一份报告中表示，今年有30%的汽车经销商盈利，远低于2010年的70%，同时，经销商库存为月销量的1.8倍，高于1.5倍的“预警线”。业内分析师称，0.8倍至1.2倍的库存指数通常被视为稳健水准。

江苏省汽车交易管理协会本月表示，全省34家一汽丰田经销商中，有30家亏损，部分原因是经销商必须从一汽丰田采购一定数量的汽车，否则就面临罚款。

一汽丰田汽车销售总公司在江苏省汽车交易管理协会网上刊登声明称，已经下调销售目标，并放缓在华东地区的网点布局工作，以保护经销商的盈利能力。

江苏省汽车交易管理协会副秘书长陈宁表示，长期以来生产商都处于支配地位，经销商的情况却没有改善，很多经销商都在存活边缘苦苦挣扎。(完)