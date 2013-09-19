中国需求高涨省份反日情绪最浓 日系车企遇难啃骨头

图为北京市内道路上一辆丰田汽车，后场玻璃上贴纸写道“车是日本车，心是中国心”。 REUTERS/David Gray

路透北京/上海9月18日(记者 Norihiko Shirouzu/Kazunori Takada) - 因钓鱼岛纷争引发的抗议浪潮导致日系汽车在中国销售下滑。一年后，日本几大汽车制造商发现在中国实现销量反弹十分艰难。在反日情绪高涨的中国省份，汽车需求却增长最快。

在华南部分对日相对友好的地区，比如广东省，丰田(7203.T)、日产(7201.T)和本田(7267.T)的销量基本已经恢复到去年9月中日领土争端之前的水平。

但日本汽车品牌面临的更严峻挑战在沿海和东北部省份，例如山东、浙江和江苏省，上述地区均为在20世纪30年代末日本入侵中国时曾占领的地域。尤其是山东省，该省2009年超越广东，成为中国最大的汽车市场。

正是在这些更快崛起的市场中，日本汽车厂商很难赢得中国消费者的心。

过去十年来，日本汽车厂商在广东省建立了强大的基地，重金投资的工厂在当地日本零部件供应商的支持下，已经形成了规模庞大的装配能力。根据行业咨询公司R.L. POLK & Co的数据，2011年，日系汽车在广东省的市场份额为41%，但自去年的领土争端以来，这一份额下滑了数个百分点。

但中国东部和北部省份现在令广东省相形见绌。POLK表示，山东省和江苏省的汽车需求已超过广东，且广东省“榜眼”的地位也面临着浙江省和河北省的挑战。70多年前，浙江和河北两省也是日军的占领地。

Automotive Foresight上海公司总经理张豫表示：“现在还是局部性火灾，但如果日本汽车厂商不能作出应对，这场火灾可能演变为一场大火。因北京等大型市场的汽车需求大幅放缓，丰田和其他日本品牌需更深一步打入中国市场。”

日系汽车在中国部分地区的销量反弹，特别是华南和东南部，但营销高管表示，江苏、安徽和陕西省的复苏十分缓慢。广州一名日产销售主管表示，西安市发生的抗议者攻击日系车司机的影响尤其严重，这让中国消费者不敢购买日系汽车。

这位要求匿名的主管说：“陕西省的需求复苏最慢。此外，我们还不得不应付西方汽车品牌经销商的负面宣传。”这里指的是一些当地经销商告诉消费者，在中国购买日系车是不爱国，也不安全。

来自济南的22岁青年宋方杰(音)说，他喜欢日系车的燃油经济性，但出于安全考虑选择了大众。“如果日系车厂能提供更好的服务，我或许考虑购买一辆。”他说自己的一个朋友曾在加油站加油被拒，理由是他开着一辆日系车。

广汽本田总裁Toshiaki Mikoshiba承认新兴省份的重要性，但表示广本目前并未采取具体措施，应对这一挑战。

他上周在上海的一场新闻发布会上表示：“我们的汽车是基于本田的技术，由中国人在中国生产并出售。我们已在中国扎根，我们希望中国民众理解我们的逐步努力。”

日产则带着“百城”计划大力进军山东、江苏和其他“难啃”省份。该计划启动于2011年，旨在增加在中国130个三线至五线城市的覆盖率。

日产汽车的一名高管称：“山东省和其他省份都是难啃的骨头，但我们有自己的目标，不会放弃这些市场。我们不能一直依靠华南地区。”

日产汽车的中期计划是，到2016年，日产在华年均销量达到200万辆，高于去年的118万辆。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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