钓鱼岛争端影响日系车在华销售--行业官员

今年稳步推进对外开放 做好PTA引入境外交易者工作--郑商所
路透北京2月15日 - 中国郑州商品交易所周三称，2017年要稳步推进对外开放，研究扩大甲醇保税交割区域，认真做好PTA引入境外交易者相关工作。
路透北京9月10日电---中国汽车工业协会秘书长董扬周一表示，中日钓鱼岛争端正影响日系车在华销售。
董扬在新闻发布会上表示，日系车8月份的在华销量放缓，他认为这与中日两国近期的政治纷争有关。
日产首席运营官志贺俊之(Toshiyuki Shiga)上周表示，钓鱼岛争端正对日系车销量构成“一些影响”，因其很难举行大型的户外促销活动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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