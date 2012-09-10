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中国财经 | 2012年 9月 10日 星期一 17:43 BJT

钓鱼岛争端影响日系车在华销售--行业官员

路透北京9月10日电---中国汽车工业协会秘书长董扬周一表示，中日钓鱼岛争端正影响日系车在华销售。

董扬在新闻发布会上表示，日系车8月份的在华销量放缓，他认为这与中日两国近期的政治纷争有关。

日产首席运营官志贺俊之(Toshiyuki Shiga)上周表示，钓鱼岛争端正对日系车销量构成“一些影响”，因其很难举行大型的户外促销活动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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