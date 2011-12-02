（更正）特写：豪华车抢滩中国三四线城市

（更正：11月9日稿件中，应为"陕西榆林"，非"山西榆林"。）

路透中国慈溪11月9日电（记者 方燕/Ken Wills）---29岁的陈蓓颖选中一辆价值141,700美元的梅塞德斯-奔驰E350轿车作嫁妆时，欢喜之情溢于言表，她的豪华婚礼车队中包括12辆奔驰S600。

她说："我爸开的车是S系列，我老公开的是C系列。所以，当我爸爸问我想要什麽结婚礼物时，我也选了辆奔驰。"

"现在，像我这个年纪的女孩都喜欢跑车。在SLK和E350之间，我有点犹豫，不过最终还是选了後者，因为SLK太招摇了。"

陈蓓颖生在浙江富裕的小城慈溪，不仅反映出中国富裕人群的扩大，还代表着一个新趋势：远离主要繁华大都市，也有富裕消费者。

这也成了豪华汽车厂商追逐的方向。

慈溪只有上海五分之一大小，但平均个人财富能与上海匹敌。它和许多其他小城市一样，成为全球高端汽车制造商的新战场。

慈溪以拥有大量企业家而闻名，这里有近三分之一的家庭有自己的企业。陈蓓颖的父亲从事的是磁铁制造生意。

奥迪(NSUG.DE)、宝马(BMWG.DE)和雷克萨斯都已在此布局，纷纷在距离上海两小时车程的慈溪郊区设立展厅。据称捷豹和路虎也已在附近选址。

咨询公司思纬（Synovate Motoresearch）大中华区董事总经理包亦农(Klaus Paur)表示："对於汽车制造商来说，这麽做绝对是明智之举，因为市场在不断扩张。"

"以往市场重点在大城市和沿海地区。但现在，富人不仅在一二线城市，三四线城市也有许多富人。"

汽车市场格局改变

汽车市场向较小城市转移，两三年前就已开始，在2010年加速，当时中国政府的巨额经济刺激计划引发购车潮，并在内陆地区催生了许多富人。

此外政府对於大城市交通拥挤的担忧，也助长了汽车市场的转变。北京上海等大城市已出台措施限制居民购车。譬如在北京，要买车必须先摇号。

市场研究公司J.D. Power and Associates的数据显示，2004年，近60%的豪华车销量来自北京上海广州等一线城市。而现在，这一比例仅略高於50%。

这意味着，陕西榆林、浙江绍兴和内蒙古鄂尔多斯这些小城市的豪华车销量在相应增加。

J.D. Power and Associates数据表明，鄂尔多斯现在是捷豹和路虎的重要市场，这里的消费者对路虎揽胜更是情有独钟，其价格高达518,000美元。

而盛产煤炭的陕西榆林，也是奥迪和宝马等豪华车厂商的必争之地。

奥迪2009年底在榆林设立经销店，不到一年宝马也在此设立经销店，生意都非常火爆。

奔驰中国营销网络发展副总裁崔德俊称，他五年前第一次来中国时，在中国仅有60家店卖奔驰，现在已增至逾180家，其中12%在小城市。

奔驰希望到2015年，在中国经销店翻倍，而小城市将占四分之一。

机遇与挑战并存

不过豪华车进军小城市肯定面临挑战，包括能否准确判断市场趋势，以及人才方面的局限性。

经销店要招到合格的高级技术人员，实在不是件容易的事。崔德俊指出，在大城市都不容易招到能为豪华车提供售後服务的机械师和技师，在小城市就更难了。

他说："不单要争夺消费者，还要争夺经销店人才，尤其是售後服务这块。"

多数豪华汽车制造商最初都是以旗舰车型进军中国市场，目标客户是年纪稍长的人群，以及人脉广、富裕的客户。

但随着中国经济稳步增长，中国年轻一代的生活方式已发生重大转变，他们追求能彰显身份的奢侈品牌。

于是，豪华车厂商争相迎合这个追求时尚的人群。

奥迪正扩充在中国的产品组合，包括进口车型以及在中国本土制造的Q5等。梅塞德斯-奔驰在中国引入A系列和B系列轿车，可能明年起在北京工厂生产GLK休旅车。而宝马也在中国市场引入更小巧、更运动的车型。

崔德俊说："这是个惊人的市场，对汽车业来说机不可失时不再来。"（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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