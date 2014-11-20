中国豪华车需求放缓 国外车企寻求本土化生产

(本文由路透中文网编译提供)

路透广州11月19日（记者 Samuel Shen/Kazunori Takada） - 德国汽车制造商戴姆勒 计划在本周广州车展上为其新型豪华车梅赛德斯-迈巴赫一个耀眼的全球首发仪式，即便分析师们此前曾警告称中国过去十年的高端车销售繁荣景象即将结束。

中国这个全球最大汽车市场的规模意味着戴姆勒、及其竞争对手捷豹路虎等绝不能忽视它。在豪华车需求降温的情况下，为了降低成本和减少折扣，这些制造商在中国已经开始或扩大产能。

自中国国家主席习近平两年前掀起反对奢侈浪费的运动以来，根据消费者喜好变化做出快速反应对豪华车制造商来说十分关键。咨询公司IHS Automotive预测，到2018年高端车销售的增长速度将从过去十年来的平均增速30%降至5%。

“我们想要追求可持续的高质量增长，这不仅仅是个数量的游戏，”捷豹路虎首席执行官Ralf Speth上月在刚刚投产的捷豹路虎常熟工厂表示。

在中国本土化运营有助于豪华车制造商根据市场趋势变化快速做出反应，还能帮助他们规避高额的进口关税、制定更有竞争力的价格。

虽然中国经济增长放缓，为2009年一季度以来最低增速，但外国车企在中国销售高档车的兴趣仍未显示出减弱迹象。福特汽车上月在中国推出了高端林肯品牌汽车车，大众集团也计划明年将高端车引入中国。

但是那些售价超过200万人民币的超级豪华车市场在急剧下滑。咨询公司科尔尼（A.T. Kearney）预测这一市场在未来五年几乎不会增长。

与此同时，路虎和宝马等轻奢高端品牌也出现了销售下滑的迹象。

随着大众 凯迪拉克和日产 英菲尼迪等豪华品牌加入本土化生产的行列，另一个策略就是销售小型汽车或入门级豪华车。

科尔尼公司上海办事处的主管Andreas Graef称，缩小尺寸的趋势正在蔓延到超豪华车市场。“你可以拥有小一号的劳斯莱斯，小一号的宾利，你还可能很快就拥有小号的玛莎拉蒂了。”（完）