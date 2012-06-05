日产汽车称中国沿海购车需求放缓

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席

路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。