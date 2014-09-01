博尔特来华推广日产跑车GT-R

北京9月1日（记者 Norihiko Shirouzu） - 日产汽车(7201.T)一高管称，“世界第一飞人”博尔特将帮助该公司在中国推广其售价158万元人民币的旗舰跑车。

牙买加短跑巨星博尔特2009年曾创下9秒58的男子百米世界纪录，他在周末出席了日产与东风集合作赞助的媒体活动与粉丝见面会。

“打造一个品牌、一个汽车的品牌不是一日之功，但在博尔特先生的助阵下，从今天开始，日产希望制造出围绕GT-R跑车的话题，”日产负责GT-R及其他车型的首席产品策略师Hiroshi Tamura周日在北京接受路透采访时说。

据日产发言人在北京表示，博尔特自2012年起开始担任GT-R全球推广大使，但该合约自现在起才开始覆盖中国大陆地区。

日产北京发言人拒绝透露GT-R在中国的销售数据。

GT-R在赛车迷中集聚了巨大人气，2000年代末期在欧美市场开始流行。该款赛车的人气一定程度上来自于知名赛车游戏GT赛车系列的推动。（完）

编译：王燕焜 发稿： 王琛

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