博尔特来华推广日产跑车GT-R

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
北京9月1日（记者 Norihiko Shirouzu） - 日产汽车(7201.T)一高管称，“世界第一飞人”博尔特将帮助该公司在中国推广其售价158万元人民币的旗舰跑车。
牙买加短跑巨星博尔特2009年曾创下9秒58的男子百米世界纪录，他在周末出席了日产与东风集合作赞助的媒体活动与粉丝见面会。
“打造一个品牌、一个汽车的品牌不是一日之功，但在博尔特先生的助阵下，从今天开始，日产希望制造出围绕GT-R跑车的话题，”日产负责GT-R及其他车型的首席产品策略师Hiroshi Tamura周日在北京接受路透采访时说。
据日产发言人在北京表示，博尔特自2012年起开始担任GT-R全球推广大使，但该合约自现在起才开始覆盖中国大陆地区。
日产北京发言人拒绝透露GT-R在中国的销售数据。
GT-R在赛车迷中集聚了巨大人气，2000年代末期在欧美市场开始流行。该款赛车的人气一定程度上来自于知名赛车游戏GT赛车系列的推动。（完）
编译：王燕焜 发稿： 王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”