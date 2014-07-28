一汽-大众奥迪下调原装备件价格

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透上海/北京7月27日（记者 沈一鸣/Megha Rajagopalan） - 大众旗下品牌奥迪称，将下调在中国生产车型的原装备件价格。继中国反垄断当局对汽车业展开调查后，跨国车企纷纷调整定价策略
中国媒体常常抨击外国汽车品牌利用在市场的主导地位，在中国的汽车和零部件定价过高，发改委已对汽车业开展调查。
奥迪周末通过电子邮件发布的声明中称，作为高档车市场的领军者，奥迪积极对价格作出调整，奥迪及其合资企业一汽-大众奥迪支持发改委对中国汽车业售后定价方面的调查。原装备件降价将从8月1日起生效。
本月早些时候，戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的奔驰已宣布下调服务收费和配件价格。
奥迪中国网站声明中引述发改委官员的话称：“我们欢迎像奥迪这样的国际汽车品牌能够主动进行整改的做法，也希望其他企业都能够对自身经营行为进行合规性审查，积极采取措施，共同推动中国汽车售后服务行业健康有序的发展，维护消费者的利益。”
奥迪称，得益于奥迪的本土化努力以及中国零部件行业的进步，奥迪此次对原装备件价格作出大幅调整，令广大用户获得切实利益。（完）、
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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