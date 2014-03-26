杭州对小客车实施限购

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透北京3月25日 - 中国东部城市杭州加入上海、北京等主要城市行列，将对小客车实施限购，以治理大气污染，缓解交通拥堵。
杭州市政府周二称，市政府决定自周三零时起在全市实行小客车总量调控管理。
根据杭州政府门户网站，实施限购之后，杭州市每年提供的配置额度为8万个。
杭州市政府称，该市小客车总量调控管理暂行规定在征求各方面意见后，于2014年4月底另行公布。
杭州市政府称，此举旨在治理大气污染，改善空气环境质量，有效缓解交通拥堵。
中国对小客车实施限购的城市越来越多，目前实施限购的城市有上海、北京、天津、广州和贵阳，预计还会有更多城市实施限购。
这种趋势正在推动汽车厂商将业务侧重点转向规模较小的城市，同时加速发展电动汽车。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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