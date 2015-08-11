中国股市暴跌投资者“很受伤” 车企遭猛烈冲击

路透北京8月11日 - 中国股市暴跌首先重创的是豪车销售，现在这股冲击波正向大众化汽车品牌蔓延，因消费者们在股市投资中失利。

张嘉宾37岁，是一家食品公司的高管，中国股市6月和7月的崩跌让他亏损了近6,500美元，他现在买不起自己以前相中的新款大众途观SUV。“现在是套牢的状态，取不出来，”张嘉宾说道，“只能期盼股市越来越好。”

7月中国汽车销售同比下滑7.1%，因更多在股市暴跌中亏钱的民众选择与张嘉宾一样推迟购买计划。这也是两年半内幅度最大的单月下滑降幅，也是连续第四个月下滑，这意味着中国车市遭遇了2008年金融危机后最长时间的销售滑坡期。

今年中国汽车市场1-7月销售仅增长了0.4%，是自2009年以来增长最缓慢的前七个月，且福特汽车(F.N)和日产汽车(7201.T)全球品牌正面临持续的需求减少和价格走低周期。这将压缩利润，给经销商带来库存压力，并加剧本已剧烈的竞争。

全球大型车企驻华经理人和高管称，面对黯淡前景，这种情形现在迫使车企向员工大力施压以完成目标。在许多糟糕的经济数据公布后，中国周二下调了人民币中间价，凸显了笼罩中国经济的阴影。

大众汽车(VOWG_p.DE)销售子公司的一位区域经理称，大众正催促员工继续完成目标销售额以保住市场份额，这让经销商面临库存压力，利润或遭侵蚀。

“最先哭的是经销商，”该经理说道。

大众发言人称，经销商财务健康是公司“只有经销商满意，才能保证顾客满意”战略的一部分。

**不多的乐观**

福特是中国市场销售排第六的车企，该公司官员正在设法将未来销售趋势的不确定性与生产计划的必要性相匹配。福特上周五称，7月汽车销量同比下降6%，是6月同比降幅的两倍。

“未来两到四个月的最重要，也最难，”一名接近福特并了解生产计划的人士表示。他说道，短期生产调整正变得日益频繁，导致供应商成本上升。

“整车生产计划的任何调整，都会变换成几千个零件的调整，进而影响几百个供应商，”他说道。

福特发言人称，即使仅有数天和数周的交付周期，生产调整也是正常的。该发言人称，任何调整都与供应商合同一致。

尽管车企的乐观寥寥，本田汽车(7267.T)和丰田汽车(7203.T)的销量却因近期推出广受欢迎的新款SUV而得以提升。

一些分析师甚至预测，随着股市企稳，今年晚些时候车市将回归销售增长。考虑到与欧美成熟市场相比，中国的汽车拥有率仍然较低，他们认为明年有高个位数的百分比增长，将录下2013年以来的最强劲销售额。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。