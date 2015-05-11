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货币新闻 | 2015年 5月 11日 星期一 14:32 BJT

中国汽车：4月汽车销售同比下滑0.5%--中汽协

路透北京5月11日 - 中国汽车工业协会(CAAM)周一公布，4月全国汽车销售同比下降0.5%，至200万辆，经济增长放缓继续给汽车产业带来压力。

3月汽车销售同比增长3.3%，2月为下降0.2%。

CAAM在周一的记者会上称，今年头四个月销量同比增长2.8%，而头三个月则同比增长3.9%。

CAAM在1月表示，预测今年乘用车和商用车销售均增长7%至2,510万辆。但CAAM在4月对记者表示，全年销售增长率可能低于去年的6.9%。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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