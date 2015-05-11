中国汽车：4月汽车销售同比下滑0.5%--中汽协

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京5月11日 - 中国汽车工业协会(CAAM)周一公布，4月全国汽车销售同比下降0.5%，至200万辆，经济增长放缓继续给汽车产业带来压力。
3月汽车销售同比增长3.3%，2月为下降0.2%。
CAAM在周一的记者会上称，今年头四个月销量同比增长2.8%，而头三个月则同比增长3.9%。
CAAM在1月表示，预测今年乘用车和商用车销售均增长7%至2,510万辆。但CAAM在4月对记者表示，全年销售增长率可能低于去年的6.9%。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。