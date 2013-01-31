特写：中国二手车市场方兴未艾

路透北京1月30日(记者 Fang Yan/Norihiko Shirouzu） - 2012年，中国的二手车销售增速连续第二年超过新车销售。随着中国汽车市场的日渐成熟，二手车在七年内将占到全部乘用车销售的一半。

尽管去年新车销量是二手车的逾三倍，但经过一段时间的井喷式发展，新车销售已显露疲态，二手车市场有望成为汽车市场增长引擎的潜力，也促使外国汽车生产商建立更多的二手车销售网点。

他们的一个关键目标群体就是像蒋梦(音)这样的顾客。现年32岁的蒋梦在广州工作，她本月准备购买一辆SUV，在偶遇日产汽车(7201.T)在当地合资企业运营的二手车销售商之前，她从未想过要买一辆二手车。

蒋梦说：“我原本想要一辆SUV，在踏进这家门店之前，从未考虑买一辆二手车。这里的车型众多，他们也提供售后保障。”她将自己开了两年的日产骐达换成了一辆二手的日产Qashqai。这一交易让她花了2.5万(4,000美元)，但一辆Qashqai新车的售价约为18.9万元。

她说：“这辆车的里里外外都非常干净，开起来也很顺手。我的很多朋友都以为这是辆新车。”

中国的二手车市场依然处于萌芽阶段，目前被国内贸易商为主导。购车协议往往在汽车展或者露天市场完成，汽车的质量存疑且定价不透明。

但尼尔森和中国汽车工业协会关于二手车市场的首个调查显示，三分之一计划买车的人称，他们会考虑二手车。

外国汽车制造商并未关注中国的二手车市场，他们冀望通过向中国新贵出售新车获得市场份额。

随着中国车市繁荣时期销售的汽车使用上了年头，收入的不断增加促使很多人购买更多的车，二手车量少的局面正在发生改变。

根据中国汽车流通协会(CADA)的数据，去年二手车销量为480万，而同年有1,550万辆新车进入市场。但二手车市场增长近11%，超过新车7.1%的销量增长。

CADA副秘书长沈荣表示，在未来三年，二手车交易料将翻番，达到1,000万辆，并将在2020年前赶上新车销售，达到3,500万辆。

在美国，以销量计，二手车市场约是新车市场规模的四倍。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。