更正：中国本土汽车质量有所改善 但依然不及国外品牌--调查

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月16日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.11%，高于上交易日收盘的18.07%。
因译文错误，第一段中“前两年半”改为“前2-6个月”
路透北京11月1日电--咨询公司J.D. Power and Associates周三公布的一项质量调查显示，中国汽车品牌的质量取得明显进步，但与国际品牌相比，本土品牌新车在前2-6个月内出的质量问题依然多於外国品牌。
J.D. Power在调查中称，自主品牌的总体平均问题数量从2011年232个减少至2012年212个，但依然远远高於业界平均水平146，而别克、丰田和宝马等国际品牌的问题数量也从去年的131个减少至2012年的117个。
调查显示，没有一家中国本土汽车品牌超过业界平均水准。
消费者认为奇瑞、比亚迪(1211.HK) (002594.SZ)等中国本土汽车制造商在质量和可靠性方面逊色于外国品牌。
自中国政府2011年初结束对购买小型汽车的刺激措施後，中国汽车制造商的命运也岌岌可危。
J.D. Power对2011年10月-2012年6月间购买新车的20,639名消费者进行了调查。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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