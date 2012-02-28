特写：中国消费者日渐追捧SUV

路透北京2月27日电(记者 方燕/Ken Wills)---2005年，梅赛德斯-奔驰赌了一把，将首批200辆运动型多用途汽车(SUV)从德国运往了中国。当时中国的汽车界以便宜的两厢车和黑色轿车为主。

梅赛德斯-奔驰中国区总裁麦尔斯(Klaus Maier)表示：“我当时在总部，我的前任作出了这个决定。我们当时还在想是否能卖出这种车。”

其实他们多虑了。七年之後，在中国拥挤的街道上处处可见SUV与很多小型汽车并行。

根据J.D. Power and LMC Automotive的数据，中国消费者去年购买了210万辆SUV，比2010年增长25.3%，占轻型汽车销量的11.6%。美国的SUV销量为410万辆，占轻型汽车市场的32%。

分析人士表示，SUV销量的增加说明中国汽车市场正在走向成熟，是外国汽车制造商扩大在华规模的又一机会。

梅赛德斯去年在中国卖出了5.4万辆SUV，占2011年其在华汽车总销量的27%，该比例较2007年上升近两倍。

咨询公司Synergistics的负责人William Russo表示：“SUV在中国肯定呈增长态势，汽车制造商也致力於此。我们会看到有越来越多的SUV在中国生产。”

无论怎麽看，中国人都不太可能青睐油耗大的SUV。多数汽车拥有者住在拥挤的城市地区，很少有机会走那种崎岖不平的道路，而SUV的优势却正体现于此。但坐在昂贵越野车中高高在上的感觉对中国一些身份意识强烈的人，尤其是年轻买家很具吸引力。

**不断变化的市场**

路虎汽车挤满了曹金伟(音)在北京的展示间，他说现在有越来越多的年轻富人购买这种越野车。

曹金伟说：“2005年时，我每个月只能卖出大约4-5辆路虎，但现在可以达到9-10辆。当时我们的客户多数是中年生意人，但现在，越来越多30多岁的年轻白领、会计师和工程师也会购买路虎。”

分析人士表示，SUV的风行也反映出一个正在变化的市场。

Russo表示：“中国市场现在已到达一个更为成熟的水平。这些买家通常都不是首次购车。当你购买第二辆汽车时，你往往会考虑更多东西，为家人购车，能有更多娱乐用途。这是我们在很多其他市场发现的一个模式。”

北京市民谢恩雅(音)去年夏天放弃她开了五年的铃木雨燕，换了一辆2.5升排量的斯巴鲁森林人，而後者的价格是前者的三倍。

她说：“我在SUV中觉得安全且很酷。它可以处理任何路况，可以载我去任何我想去的地方。在最近一次的露营旅行中，很多车都被困在半路的山坡上，只有我的斯巴鲁和一辆皮卡没出问题。”

J.D. Power and LMC的数据显示，驾驶SUV的中国女性呈稳步上升趋势，从2007年的14%上升至2011年的19%。

J.D. Power中国区董事总经理Jacob George表示：“SUV的吸引力在不断增强。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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