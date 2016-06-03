中国车市SUV销售火爆 自主品牌畅销车型ESC为何难得一见？

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月3日 （记者 Jake Spring） - 中国SUV（运动型多用途车）市场销售火热，很多车企销售的汽车却未将电子稳定控制系统（ESC）作为标配，可能增加发生危及生命的翻车事故的可能性。

去年中国市场SUV销量已超过600万辆，同比大涨逾50%，而同期整体汽车市场增速不足5%。在中国经济减速之际，对价格敏感的消费者将目光从外国品牌转向较便宜的国产自主品牌SUV。

为了促进销售，许多车企和经销商只将ESC作为选配项目。选配ESC的SUV车价将会提高。

SUV的重心较高，翻车风险相对较大，而ESC可以迅速让一辆正在打滑的汽车恢复行驶方向，防止发生翻车事故。据美国汽车事故医学进步年鉴（Annals of Advances in Automotive Medicine）的一项研究发现，配备ESC的汽车翻车的概率低三分之二。

中国对ESC没有法定要求，德国汽车配件供应商博世称，43%的SUV没有配备ESC。

业界专家称，中国对防抱死制动系统（ABS）也没有法定要求，而印度和墨西哥等其他发展中市场对气囊没有要求。

在发生一系列SUV翻车事故后，2007年美国规定所有乘用车必须安装ESC。美国国家公路交通安全管理局（NHSTA）估计，该规定在三年内挽救了逾2,200个生命。

“ESC挽救生命。”德国汽车零部件和技术企业大陆集团 中国研发负责人Chris Harrison说道。

记者通过传真询问是否有强制汽车安装ESC的计划，中国交通部与中国工业和信息化部没有回应。

中国2015年销售最佳的前十大SUV中，有七款没有将ESC作为标配。据公司代表和官方发布的说明书，这些未将ESC作为标配的SUV出自长城汽车 、长安汽车 、江淮汽车 和奇瑞汽车。

上述前十大畅销SUV中，有三个外资车型普遍安装了ESC，但一些价格较低的外资SUV在中国也未将ESC作为标配。

比亚迪 、广汽集团 和吉利 称，他们的一些车型未将稳定控制系统作为标配，但通常在售价较高的车型中提供。

这些车企大多称他们的SUV符合法规要求，并反映了消费者的需求。

奇瑞汽车发言人称，随着今年推出的车型，所有的奇瑞瑞虎SUV都装配了ESC。江淮汽车和广汽称，没有装配ESC的SUV销量很低，且是吸引消费者的价格策略的一部分。吉利称，其第三代汽车的大部分都有ESC。长城汽车、长安汽车和比亚迪拒绝置评。(完)