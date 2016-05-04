和谐富腾继续高调招募人才 挖角谷歌及戴姆勒

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月3日（记者 Jake Spring） - 中国车企和谐富腾（Future Mobility）从谷歌和戴姆勒(DAIGn.DE)挖走自动驾驶汽车方面的人才，在自动驾驶汽车竞争中高调挖角。
随着汽车越来越依赖数字技术，科技企业纷纷涉足汽车领域。中国电商企业阿里巴巴(BABA.N)和搜索引擎百度(BIDU.O)都已投资汽车企业。
中国放松对非汽车制造企业在华生产电动汽车的限制，也鼓励更多的企业涉足该领域。在2016北京国际车展前，乐视发布了无人驾驶电动“LeSEE”概念车。
和谐富腾是中国科技巨头腾讯(0700.HK)、台湾鸿海(2317.TW)及中国和谐新能源汽车控股有限公司去年合资建立的。
“若将其作为车企来衡量这些公司（和谐富腾、乐视及其他公司），就会发现风险非常高，他们成功的希望不大。”高风咨询公司董事总经理罗威（Bill Russo）称。“就连特斯拉，也是用了10年的时间才赢得尊重。”
一位了解情况的消息人士对路透称，和谐富腾从Alphabet (GOOGL.O)旗下的自动驾驶汽车项目挖来了设计师卢克纳（Wolfram Luchner）。该消息人士在相关消息正式宣布前拒绝透露姓名。
该消息人士还称，和谐富腾还挖来了梅赛德斯-奔驰北美自动驾驶研发业务负责人德尔格罗西（Luca Delgrossi）。
路透联系和谐富腾方面寻求置评时，该公司首席运营官戴雷（Daniel Kirchert）证实了相关任命。
戴雷称，和谐富腾的目标是在中国生产供本地、欧洲及美国销售的豪华车。他拒绝透露公司开始生产的具体时间。
“这个汽车行业同时存在三个不同的转折点：电动动力、车联网（connected car）和自动驾驶。”戴雷说道。
他表示，和谐富腾将能够较传统汽车制造企业更快适应这些变化，后者推行这些改变更加困难。
正如路透、彭博及中国日报报道，戴雷还证实公司进行了其他高调的招募活动，从特斯拉(TSLA.O)和宝马(BMWG.DE)都挖来了人才。
和谐富腾从宝马挖来的毕福康（Carsten Breitfeld）将担任公司的首席执行官。他曾是宝马i8插电式混合动力运动车的项目经理。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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