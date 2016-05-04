和谐富腾继续高调招募人才 挖角谷歌及戴姆勒

路透北京5月3日（记者 Jake Spring） - 中国车企和谐富腾（Future Mobility）从谷歌和戴姆勒(DAIGn.DE)挖走自动驾驶汽车方面的人才，在自动驾驶汽车竞争中高调挖角。

随着汽车越来越依赖数字技术，科技企业纷纷涉足汽车领域。中国电商企业阿里巴巴(BABA.N)和搜索引擎百度(BIDU.O)都已投资汽车企业。

中国放松对非汽车制造企业在华生产电动汽车的限制，也鼓励更多的企业涉足该领域。在2016北京国际车展前，乐视发布了无人驾驶电动“LeSEE”概念车。

和谐富腾是中国科技巨头腾讯(0700.HK)、台湾鸿海(2317.TW)及中国和谐新能源汽车控股有限公司去年合资建立的。

“若将其作为车企来衡量这些公司（和谐富腾、乐视及其他公司），就会发现风险非常高，他们成功的希望不大。”高风咨询公司董事总经理罗威（Bill Russo）称。“就连特斯拉，也是用了10年的时间才赢得尊重。”

一位了解情况的消息人士对路透称，和谐富腾从Alphabet (GOOGL.O)旗下的自动驾驶汽车项目挖来了设计师卢克纳（Wolfram Luchner）。该消息人士在相关消息正式宣布前拒绝透露姓名。

该消息人士还称，和谐富腾还挖来了梅赛德斯-奔驰北美自动驾驶研发业务负责人德尔格罗西（Luca Delgrossi）。

路透联系和谐富腾方面寻求置评时，该公司首席运营官戴雷（Daniel Kirchert）证实了相关任命。

戴雷称，和谐富腾的目标是在中国生产供本地、欧洲及美国销售的豪华车。他拒绝透露公司开始生产的具体时间。

“这个汽车行业同时存在三个不同的转折点：电动动力、车联网（connected car）和自动驾驶。”戴雷说道。

他表示，和谐富腾将能够较传统汽车制造企业更快适应这些变化，后者推行这些改变更加困难。

正如路透、彭博及中国日报报道，戴雷还证实公司进行了其他高调的招募活动，从特斯拉(TSLA.O)和宝马(BMWG.DE)都挖来了人才。

和谐富腾从宝马挖来的毕福康（Carsten Breitfeld）将担任公司的首席执行官。他曾是宝马i8插电式混合动力运动车的项目经理。（完）