和谐富腾计划在2020年之前推出自动驾驶电动汽车

路透北京7月12日 - 由中国科技业巨擘腾讯(0700.HK)支持成立的汽车草创企业和谐富腾的执行长周二向路透表示，该公司计划在2020年之前推出一款自动驾驶电动汽车，进入由美国特斯拉(TSLA.O)主导的激烈竞争领域。

和谐富腾获得腾讯及鸿海(2317.TW)的支持，随着绿能汽车销售在中国蓬勃发展，中国相关领域的创新投资迅速扩张，冀能挑战特斯拉的地位。

和谐富腾执行长毕福康(Carsten Breitfeld)在接受访问时表示，虽然这家草创企业打算生产像特斯拉一样的高端车，但在策略上则是与特斯拉存在差异；特斯拉刚开始的产量有限，每次产品仅专注单一车型。

毕福康指出，“我们一开始就要定义平台，一开始就要定义量产的生产程序，一开始就要生产不只一个车型，而是从该平台所定义出来的一系列车种。”他所定义的量产，为每年产出25-40万辆车。

毕福康说，公司即将完成A轮融资，投资者也包括经销连锁企业中国和谐新能源汽车控股有限公司(3836.HK)。

他拒绝透露首轮融资的财务条款以及正在与之谈判的其他潜在投资者名称，但表示管理层也持有部分股权。

尽管和谐富腾希望直接跳跃到全自动驾驶汽车，但最初只在试点城市司机才能打开完全自动驾驶功能，然后再扩展到其他地区。

该公司采用的电池技术与多数汽车商使用的一样，由选出的部分供应商提供，但该公司将采用更高效的电池管理软件，以超出对手。

和谐富腾并非首家作此大胆声明的新晋汽车商，由中国企业投资的Atieva也计划到2018年前推出自己的电动汽车。(完)