奥迪在华将吃2.5亿元罚单--报道

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月14日 - 《21世纪经济报道》周四报道称，中国监管机构因奥迪品牌触犯《反垄断法》，将对后者开出约2.5亿元人民币（约合4,063万美元）罚单。
该报称从权威渠道获悉，惩罚的标准按照奥迪2013年全年在湖北全境销售额的1%-10%的比例进行惩罚。
中国《反垄断法》规定，对于违反法律规定的经营者，反垄断执法机构可对其处以上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。
路透记者尚未联系到奥迪置评。
中国国家发改委一直在对一汽-大众奥迪与湖北经销商的商业行为进行调查。
奥迪此前表示，一汽-大众奥迪以及湖北省内奥迪经销商的部分行为违反了国家反垄断法，公司将接受处罚。
中国加强对企业的反垄断执法，许多行业进入了反垄断视野。
汽车行业尤其受到关注。中国官媒指责国际车企在华价格虚高，发改委已经对该行业展开调查。
其他因垄断行为受到调查的国际车企包括戴姆勒 旗下的德国豪华车制造商梅赛德斯-奔驰和意大利菲亚特 旗下的克莱斯勒。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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