大众扩建佛山工厂 加大力度抢滩华南市场

路透中国佛山9月25日（记者 沈一鸣/Norihiko Shirouzu） - 大众汽车(Volkswagen中国执行长Jochem Heizmann周三表示，该公司计划将中国南方佛山市甫开张的工厂产能提高一倍。

Heizmann向记者表示，该公司正与中国合伙厂商第一汽车集团积极讨论，将其在合资企业的持股比例由40%提高至50%。

中国是全球第三大汽车市场，而身为欧洲最大车厂的大众汽车正致力于在这个由日本车厂主导的区域市场取得更大的市占率

一汽大众汽车佛山工厂周三正式运作，该工厂年产能为30万辆汽车，已于近期开始生产新款高尔夫（Golf）车型。

熟悉情况的消息人士对路透称，佛山工厂在2014年初将开始生产奥迪A3。

今年5月，大众与一汽集团（FAW Group Corp）签署协议，计划扩建佛山工厂产能，目标是投资153亿元人民币，将该厂年产能提高至60万辆。

路透尚未联系到大众和一汽高层就此置评。

大众于2009年推出“华南战略”，进一步向该地区深入发展业务，同时还通过该战略在华南地区增开零售店。该公司的发力重点是广东省，该省属于汽车购买大省，但由日本车企占主导。

扩大华南市场业务，是大众到2018年将在华汽车年产能提高至400万辆计划的一部分。（完）

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