沃尔沃计划在华启动自动驾驶汽车试验项目--消息人士

路透北京4月7日 （记者 Norihiko Shirouzu） - 沃尔沃高管称，沃尔沃计划在中国投入最多100辆自动驾驶汽车，启动一项自动驾驶汽车试验项目。

沃尔沃高管称，中国司机将在公共道路上测试这些汽车，试验将在日常情况下在高速路和公路等有限的路况下进行。相关计划料于周四宣布。

上述高管称，沃尔沃正在寻找可提供必要的许可、管制和基础设施的中国城市来进行这项试验，但没有说明沃尔沃希望何时进行试验。沃尔沃是浙江吉利控股集团的全资子公司。

中国政府承诺欢迎自动驾驶汽车等未来科技，沃尔沃的这项实验是其利用这种承诺的努力之一。

沃尔沃一名熟悉该计划的高管称，通过呼吁中国城市参加试验，沃尔沃希望向中国政府发出讯息，使后者“开始行动”以履行其近几个月作出的致力于自动驾驶技术的承诺。

此次在华试验将仿照沃尔沃在瑞典哥德堡的类似测试项目。沃尔沃哥德堡测试项目计划明年开始部署测试用的自动驾驶汽车。

“我们正在做的，是让人们使用这些车辆，然后通过真人搜集数据，这样他们产生的信息将帮助我们实施这项技术，”沃尔沃熟悉该试验的高管称。因未获授权在测试计划正式公布前分享细节，该高管不愿具名。

除了沃尔沃之外，特斯拉(TSLA.O)、梅赛德斯(DAIGn.DE)、奥迪(VOWG_p.DE)和谷歌等企业也在开发自动驾驶汽车。（完）