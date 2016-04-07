沃尔沃计划在华启动自动驾驶汽车试验项目--消息人士

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京4月7日 （记者 Norihiko Shirouzu） - 沃尔沃高管称，沃尔沃计划在中国投入最多100辆自动驾驶汽车，启动一项自动驾驶汽车试验项目。
沃尔沃高管称，中国司机将在公共道路上测试这些汽车，试验将在日常情况下在高速路和公路等有限的路况下进行。相关计划料于周四宣布。
上述高管称，沃尔沃正在寻找可提供必要的许可、管制和基础设施的中国城市来进行这项试验，但没有说明沃尔沃希望何时进行试验。沃尔沃是浙江吉利控股集团的全资子公司。
中国政府承诺欢迎自动驾驶汽车等未来科技，沃尔沃的这项实验是其利用这种承诺的努力之一。
沃尔沃一名熟悉该计划的高管称，通过呼吁中国城市参加试验，沃尔沃希望向中国政府发出讯息，使后者“开始行动”以履行其近几个月作出的致力于自动驾驶技术的承诺。
此次在华试验将仿照沃尔沃在瑞典哥德堡的类似测试项目。沃尔沃哥德堡测试项目计划明年开始部署测试用的自动驾驶汽车。
“我们正在做的，是让人们使用这些车辆，然后通过真人搜集数据，这样他们产生的信息将帮助我们实施这项技术，”沃尔沃熟悉该试验的高管称。因未获授权在测试计划正式公布前分享细节，该高管不愿具名。
除了沃尔沃之外，特斯拉(TSLA.O)、梅赛德斯(DAIGn.DE)、奥迪(VOWG_p.DE)和谷歌等企业也在开发自动驾驶汽车。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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