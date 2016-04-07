沃尔沃计划在华启动自动驾驶汽车试验项目--消息人士

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月7日 - 沃尔沃高管称，沃尔沃计划在中国投入最多100辆自动驾驶汽车，启动一项自动驾驶汽车试验项目。
沃尔沃高管称，中国司机将在公共道路上测试这些汽车，试验将在日常情况下在高速路和公路等有限的路况下进行。相关计划料于周四宣布。
上述高管称，沃尔沃正在寻找可提供必要的许可、管制和基础设施的中国城市来进行这项试验，但没有说明沃尔沃希望何时进行试验。沃尔沃是浙江吉利控股集团的全资子公司。
中国政府承诺欢迎自动驾驶汽车等未来科技，沃尔沃的这项实验是其利用这种承诺的努力之一。
沃尔沃一名熟悉该计划的高管称，通过呼吁中国城市参加试验，沃尔沃希望向中国政府发出讯息，使后者“开始行动”以履行其近几个月作出的致力于自动驾驶技术的承诺。
此次在华试验将仿照沃尔沃在瑞典哥德堡的类似测试项目。沃尔沃哥德堡测试项目计划明年开始部署测试用的自动驾驶汽车。
“我们正在做的，是让人们使用这些车辆，然后通过真人搜集数据，这样他们产生的信息将帮助我们实施这项技术，”沃尔沃熟悉该试验的高管称。因未获授权在测试计划正式公布前分享细节，该高管不愿具名。
除了沃尔沃之外，特斯拉 、梅赛德斯 、奥迪 和谷歌等企业也在开发自动驾驶汽车。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>