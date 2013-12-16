《焦点》雷诺中国合资项目落户武汉，协助打造东方底特律

**武汉的宏图大志**

除了雷诺之外，武汉还是东风与日产、本田 以及法国标致雪铁龙等车商合资企业的总部所在地。此外，本田、东风和标致也在武汉或周边地区组装汽车。

武汉计划到2016年将汽车年产能从当前的100万辆提高至300万辆。多数的新增产能将来自雷诺与东风的合资公司，以及标致等其他国际车商。标致接近获得东风的大笔注资。

雷诺与东风成立合资公司，也将使日产获益。日产与东风的合资公司自2000年代初就开始运营。日产是日本第二大汽车生产商，在郑州和襄阳各有一个制造中心，这两个城市距离武汉都不到470公里。

“在这三个城市组成的汽车制造业三角区，我们计划采用标准化的汽车底盘和主要部件，”横滨的一名日产高管表示。由于未获准向媒体透露消息，他拒绝署名。

“这使我们节约大量成本，我们的规模可以把有竞争力的零件供应商吸引到这个地区。”

**竞相成为汽车城**

武汉已经成功吸引到通用汽车 和其中方合资伙伴上汽集团 。今年稍早，这两家公司在武汉开工建设年产能30万辆汽车的组装厂，计划在2015年投产。他们也在建设发动机生产厂。

武汉政府官员称，通用对武汉工厂的长期规划包括再增加一条生产线，将年产能翻倍至60万辆。

“我在制造业的经验还算很丰富，但还从来没有见过这样的盛况，”通用汽车中国的董事长李添泽(Tim Lee)在今年稍早的一次采访中谈及武汉等中国汽车城的崛起时称。他的整个职业生涯都在负责通用在全球各地的制造业务。

除武汉之外，成都和沈阳等城市也在角逐成为汽车工业中心，这令中国的工业决策者、业内人士和专家为可能出现的汽车产能过剩感到担忧。

彭智敏指出这是个让人担忧的问题，“太多城市都想成为汽车城。”(完)