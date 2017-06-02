工信部通报去年严重违规20家车辆生产商 包括北汽福田和江淮汽车等

路透北京6月2日 - 中国工业和信息化部对2016年全国各地公安交管部门在办理新出厂车辆注册登记时发现的“涉嫌违规”汽车产品进行了逐一核查，共有2,577辆新出厂车辆存在违规行为，包括北汽福田汽车股份有限公司和安徽江淮汽车股份有限公司等。

刊登在工信部的通报称，工业和信息化部已经依据有关规定，将违规车型在《公告》中予以撤销，现将违规产品数量排名前20的车辆生产企业予以通报，暂停84家违规企业的130个车型产品的公告。

被工信部列出违规产品数量排名前20的车辆生产企业还包括中国第一汽车集团公司，东风汽车股份有限公司，一汽解放青岛汽车有限公司等。

同时，工业和信息化部会将违规行为录入车辆生产企业信用信息管理平台，并联合公安部对20家2016年严重违规车辆生产企业进行约谈。

工业和信息化部装备工业司表示，今后，将会同有关部门采取严厉措施，打击车辆生产违规行为。对违规企业进行约谈批评，督促企业依法守规生产经营；并公开媒体上曝光通报，接受社会各界监督。（完）

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