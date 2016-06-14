中国将扩大低空空域开放 医疗急救直升机市场或迎来发展契机

路透新加坡/北京6月8日 （记者 Siva Govindasamy/Fang Yan） - 在中国将扩大低空空域开放之际，全球航空业正在为私人公务飞机和飞行员培训学校之外又一个市场的繁荣做好准备：采购医疗急救直升机。

对于空中客车(AIR.PA)在华直升机部门负责人诺伯特·杜克罗特

（Norbert Ducrot）来说，扩大低空空域开放将带来一个巨大的机遇。杜克罗特称，中国可能存在逾3,000架医疗急救直升机的需求，而目前中国仅有约20架在用。

美国已有逾1,500架医疗急救直升机，而由于民用空域限制，中国的医疗急救直升机数量非常少。世界卫生组织估计中国每年交通事故造成逾25万人死亡，在这样一个国家，从拥挤的城市街道和偏远的农村地区进行空中救护可加速医疗服务并挽救生命。

中国国务院发布《关于促进通用航空业发展的指导意见》，提出实现真高3000米以下监视空域和报告空域无缝衔接，划设低空目视飞行航线。这将方便通用航空器快捷机动飞行，可极大增加医疗急救直升机可以使用的空域和航线，对于中国飞行医疗服务有限公司（中飞医疗）等业界先驱来说是个利好消息。

中飞医疗的妇科医生钱四维（音）对路透称，直升机医疗急救在中国有很大的发展潜力，因为其目标客户是大众，而非少数阶层。直升机医疗急救的市场价格约为每小时3万元，但中飞医疗提供的折扣项目在某些情况下可最多降价50%。

中飞医疗总部位于陕西省，拥有四架直升机和两架公务机，相关运营得到了当地政府的支持。钱四维称，中飞医疗的服务非常受欢迎，以至于其他三个省已邀请其开通类似业务。

中国正寻求将航空业发展成为一个蓬勃的国内产业，中飞医疗只是众多航空业者中的一家。中国国有的飞机制造商--中国航空工业集团公司是另外一家。

但政策放开也吸引了空客和德事隆集团(TXT.N)等西方企业。这些企业都渴望抓住这一个重大增长机会。

对于空客的杜克罗特来说，估算很简单。他预计今年在中国销售60架直升机，但拒绝透露价格，并预计到2025年中国每年将购买多达300架直升机，因中国的经济增速仍然超过发达市场、且政策放开的效果将显现。

“到2025年，中国将成为全球最重要的直升机市场。”杜克罗特说道。

尽管一些地方政府较为热心，譬如陕西省政府对中飞医疗的支持，且一些现代医院或许能容纳直升机坪，但中国医疗行业走软以及医院基础设施老化或成为空中救护直升机增长的掣肘。

在四川省人民医院，工程师刘小希（音）称，1980年代建院时曾考虑过直升机坪，但因太过复杂遭到否定。

刘小希表示，很难在现有建筑上再加什么，尤其是四周都出现了高楼的情况下。尽管一些医院或许能做到，但刘称，如果想在屋顶加直升机坪，考虑到结构和支撑，那得在初期阶段设计。

中国仍在推进相关改革，尽管医疗基础设施、直升机坪建设以及中国将如何监管低空民用航空业务等方面仍存在不确定性。（完）