中国国航与子公司将引进100架空客

中国农业部上调16/17年度玉米和大豆进口预估至100万吨和8,655万吨
路透北京4月11日 - 中国农业部发布最新预测，上调2016/17年度玉米进口量预估至100万吨，较上月预测数调增20万吨，主要原因是东北部分玉米加工企业开工率偏高，价格较低的乌克兰玉米进口增加。
路透上海5月8日 - 中国最大航空公司--中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周三抛出一项超级飞机采购计划，其与子公司未来将共同引进100架空中客车飞机，这将是一笔接近百亿美元的大订单。
公告指出，国航还将提前处置六架A340飞机。国航董事会授权公司管理层具体办理与飞机引进、退出相关的一切事宜，公司将在具体实施该项引进交易时披露相关细节。
空中客车4月曾透露，其已与中国航空器材集团公司签订60架客机订单，包括18架A330客机和42架A320系列客机，价值至少77亿美元。
中国国航还将为控股子公司中国国际货运航空公司引进八架波音(BA.N)B777-200F飞机融资提供担保，国航与国货航另一股东国泰航空(0293.HK)分别按51%和49%的持股比例提供担保，飞机购置款的双方担保总额不超过14.5亿美元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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