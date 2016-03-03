中国航空发动机集团组建进入实质性阶段

路透上海3月3日 - 中国航空工业集团公司旗下三家上市公司中航动力(600893.SS)、中航动控(000738.SZ)、成发科技(600391.SS)同时公告称，昨日上级机关宣布中央关于拟成立的中国航空发动机集团有限公司董事长、党组书记等的任命，自此，中国航发的组建进入实质性阶段。

公告并指出，新组建成立的中国航发将成为公司的实际控制人；上述三家公司曾于去年10月13日发布公告指出，因国家有关部门正在制定中航工业下属航空发动机相关单位业务的重组整合方案，公司实际控制人将发生变更。