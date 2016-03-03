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中国财经 | 2016年 3月 3日 星期四 09:39 BJT

中国航空发动机集团组建进入实质性阶段

路透上海3月3日 - 中国航空工业集团公司旗下三家上市公司中航动力(600893.SS)、中航动控(000738.SZ)、成发科技(600391.SS)同时公告称，昨日上级机关宣布中央关于拟成立的中国航空发动机集团有限公司董事长、党组书记等的任命，自此，中国航发的组建进入实质性阶段。

公告并指出，新组建成立的中国航发将成为公司的实际控制人；上述三家公司曾于去年10月13日发布公告指出，因国家有关部门正在制定中航工业下属航空发动机相关单位业务的重组整合方案，公司实际控制人将发生变更。

此前中国工信部曾表示，今年要启动实施飞机发动机和燃气轮机重大专项。海通证券分析报告称，未来20年，中国对航空发动机、燃气轮机合计需求超过3万亿元。中国超千亿“两机专项”有望出台。在当前国家安全战略升级和经济转型大背景下，发动机产业发展亟待加速提升，“两机专项”投资规模有望超预期，未来20年达2,000亿甚至3,000亿元。

中航动力上日收报39.01元，一个月累计上涨9.09%；中航动控上日收报32.67元，近一个月累计上涨1.43%；成发科技上日收报48.5元。（完）

(发稿 吴芳； 审校 黄凯)

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