中国航空发动机集团组建进入实质性阶段

上海出台地方国企混改员工持股试点方案 首批选5-10家企业
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海3月3日 - 中国航空工业集团公司旗下三家上市公司中航动力(600893.SS)、中航动控(000738.SZ)、成发科技(600391.SS)同时公告称，昨日上级机关宣布中央关于拟成立的中国航空发动机集团有限公司董事长、党组书记等的任命，自此，中国航发的组建进入实质性阶段。
公告并指出，新组建成立的中国航发将成为公司的实际控制人；上述三家公司曾于去年10月13日发布公告指出，因国家有关部门正在制定中航工业下属航空发动机相关单位业务的重组整合方案，公司实际控制人将发生变更。
此前中国工信部曾表示，今年要启动实施飞机发动机和燃气轮机重大专项。海通证券分析报告称，未来20年，中国对航空发动机、燃气轮机合计需求超过3万亿元。中国超千亿“两机专项”有望出台。在当前国家安全战略升级和经济转型大背景下，发动机产业发展亟待加速提升，“两机专项”投资规模有望超预期，未来20年达2,000亿甚至3,000亿元。
中航动力上日收报39.01元，一个月累计上涨9.09%；中航动控上日收报32.67元，近一个月累计上涨1.43%；成发科技上日收报48.5元。（完）
(发稿 吴芳； 审校 黄凯)
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路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。
路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。