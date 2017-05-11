中国商飞拟设超百亿投资基金 扶持大飞机产业链发展--报载

路透上海5月11日 - 上海证券报周四报导，中央企业--中国商用飞机有限责任公司拟成立商飞资本投资公司，通过其筹建超百亿元人民币规模的大飞机投资基金，用以扶持大飞机产业链发展。

报导引述商飞相关人员称，“大飞机基金的投资，前期将主要聚焦于航空结构件领域，比如动力装置、控制舵面、燃油系统、电子设备等的国产化研发等。”

本月稍早，作为国产大飞机标志、中国商飞制造的C919在上海首飞成功，为中国首款完全按照适航标准和主流市场标准研制的单通道干线飞机。

中国商飞成立大飞机投资基金的目的是充分利用金融工具，通过并购、投资等扶持大飞机产业链相关公司发展。目前商飞资本已处于注册过程中，大飞机投资基金的筹备工作也已经基本完成。

此外，中国商飞与俄罗斯合作研发的宽体客机C929项目即将启动。在解决结构件的国产化后，基金也会考虑延伸到扶持航空发动机等领域。

中国商飞是实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，主要从事民用飞机及相关产品的科研、生产、试验试飞等业务。(完)