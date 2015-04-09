中国计划新开10条航路航线 缓解空中交通拥堵--中国日报

路透北京4月8日 - 《中国日报》周三援引中国一名高级民航官员的话报导，中国计划新开10条航路航线，以缓解长期的空中交通拥堵，解决经常性航班延误的难题。

“10年来，（中国的）空域需求增长年均10%以上，但我国民航可常态使用空域面积仅约为美国的1/3，”《中国日报》援引中国民用航空局空中交通管理局局长车进军的话称。

新的空中通道将使原有双向对飞的单一航路彻底实现“来去分开，隔离飞行”大通道格局。

车进军没有提供该计划的时间表或者新航线起始点。记者未能立即联系到车进军以及中国民用航空局的空中交通管理官员置评。

中国民用航空总局上周启用了广州--兰州空中大通道，每天有400余架次航班使用这条“单向快速通道”，惠及6省1市2个特别行政区共计32个机场。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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