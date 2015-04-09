中国拟新开10条航路航线 缓解空中交通拥堵--中国日报

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月8日 - 《中国日报》周三援引中国一名高级民航官员的话报导，中国计划新开10条航路航线，以缓解长期的空中交通拥堵，解决经常性航班延误的难题。
“10年来，（中国的）空域需求增长年均10%以上，但我国民航可常态使用空域面积仅约为美国的1/3，”《中国日报》援引中国民用航空局空中交通管理局局长车进军的话称。
新的空中通道将使原有双向对飞的单一航路彻底实现“来去分开，隔离飞行”大通道格局。
车进军没有提供该计划的时间表或者新航线起始点。记者未能立即联系到车进军以及中国民用航空局的空中交通管理官员置评。
中国民用航空总局上周启用了广州--兰州空中大通道，每天有400余架次航班使用这条“单向快速通道”，惠及6省1市2个特别行政区共计32个机场。（完）
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。