新华称中国首款大型运输机首飞成功

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京1月26日 - 新华社周六报导称，中国首款自主发展的“运-20”大型运输机首次试飞取得成功。
报导称，“运-20”可在复杂气象条件下执行各种物资和人员的长距离航空运输任务。
新华社称，“运-20”大型运输机的首飞成功，对于推进我国经济和国防现代化建设，应对抢险救灾、人道主义援助等紧急情况，具有重要意义。
新华并称，该型飞机首飞后将按计划继续开展相关试验和试飞工作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
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