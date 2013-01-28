新华称中国首款自主发展大型运输机首飞成功

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月26日 - 新华社周六报导称，中国首款自主发展的“运-20”大型运输机首次试飞取得成功。
报导称，“运-20”可在复杂气象条件下执行各种物资和人员的长距离航空运输任务。
新华社称，“运-20”大型运输机的首飞成功，对于推进我国经济和国防现代化建设，应对抢险救灾、人道主义援助等紧急情况，具有重要意义。
新华并称，该型飞机首飞后将按计划继续开展相关试验和试飞工作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
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