中国民航局对浦东机场进行专项空防安全评估 暂停新增航班申请

路透北京6月16日 - 在上海浦东机场5月26日发生非法入侵控制区事件后，中国民用航空局周三行政约见上海机场集团，并决定对浦东机场进行专项空防安全评估，评估期间停止受理该机场的国内加班、包机和新增航线航班申请。

民航局官网发布的新闻稿并称，民航局还将依法对上海机场(600009.SS)进行行政处罚。这也是民航局首次因为空防安全问题对行政相对人实施行政约见。

5月26日，一名外来人员翻越上海浦东机场围界进入控制区，并进入阿联酋航空公司EK303航班飞机货舱飞抵迪拜，构成一起非法入侵控制区事件。

民航局副局长李健指出，“5·26”非法入侵控制区事件，性质严重，影响恶劣。他并要求要以控制区管理为重点，对空防安全系统作一次彻底的梳理，坚决避免再次出现监控真空和防控死角，确保空防安全。

此外，上周日浦东机场T2航站楼国际出发C岛值机柜台处曾发生一起爆燃案件，系一男子啤酒瓶自制的爆炸物爆燃，现场有四名旅客受伤。（完）