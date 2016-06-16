中国民航局对浦东机场进行专项空防安全评估 暂停新增航班申请

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月16日 - 在上海浦东机场5月26日发生非法入侵控制区事件后，中国民用航空局周三行政约见上海机场集团，并决定对浦东机场进行专项空防安全评估，评估期间停止受理该机场的国内加班、包机和新增航线航班申请。
民航局官网发布的新闻稿并称，民航局还将依法对上海机场(600009.SS)进行行政处罚。这也是民航局首次因为空防安全问题对行政相对人实施行政约见。
5月26日，一名外来人员翻越上海浦东机场围界进入控制区，并进入阿联酋航空公司EK303航班飞机货舱飞抵迪拜，构成一起非法入侵控制区事件。
民航局副局长李健指出，“5·26”非法入侵控制区事件，性质严重，影响恶劣。他并要求要以控制区管理为重点，对空防安全系统作一次彻底的梳理，坚决避免再次出现监控真空和防控死角，确保空防安全。
此外，上周日浦东机场T2航站楼国际出发C岛值机柜台处曾发生一起爆燃案件，系一男子啤酒瓶自制的爆炸物爆燃，现场有四名旅客受伤。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。