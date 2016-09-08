中航工业国际与中航国际控股考虑出售国内地产开发业务

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透香港9月8日 - 中国航空工业集团的香港分支--中航工业国际(0232.HK)以及中航国际控股(0161.HK)周四称，基于母公司与保利集团的合作意向，两间公司正初步考虑出售于国内的地产开发业务。
据公告，中航工业集团与保利集团于9月6日就保利集团收购中航工业集团所属房地产开发业务和资产达成初步合作意向。
基于此合作意向，中航工业国际正初步考虑收购一些待定资产与出售其于国内的地产开发业务。中航国际控股亦初步考虑将从事国内地产开发业务的附属公司股权以及部分联营或合营企业的股权出售。
但两间公司均表示，拟资产重组的标的资产类别、范围、规模、转让代价与方式等仍未确定，拟资产重组仍然存在不确定性。
年报显示，中航工业集团持有中航工业国际34.34%股份，长和(0001.HK)的持股比例8.15%为第二大股东。该股周四复牌早盘中段跌逾5%，报0.56港元
而中航工业集团持股71.43%的中航国际控股，复牌早盘中段则升逾5%，报4.73港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。