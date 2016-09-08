中航工业国际与中航国际控股考虑出售国内地产开发业务

路透香港9月8日 - 中国航空工业集团的香港分支--中航工业国际(0232.HK)以及中航国际控股(0161.HK)周四称，基于母公司与保利集团的合作意向，两间公司正初步考虑出售于国内的地产开发业务。

据公告，中航工业集团与保利集团于9月6日就保利集团收购中航工业集团所属房地产开发业务和资产达成初步合作意向。

基于此合作意向，中航工业国际正初步考虑收购一些待定资产与出售其于国内的地产开发业务。中航国际控股亦初步考虑将从事国内地产开发业务的附属公司股权以及部分联营或合营企业的股权出售。

但两间公司均表示，拟资产重组的标的资产类别、范围、规模、转让代价与方式等仍未确定，拟资产重组仍然存在不确定性。

年报显示，中航工业集团持有中航工业国际34.34%股份，长和(0001.HK)的持股比例8.15%为第二大股东。该股周四复牌早盘中段跌逾5%，报0.56港元

而中航工业集团持股71.43%的中航国际控股，复牌早盘中段则升逾5%，报4.73港元。（完）

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