中航工业将启动军品市场化配套试点 落实军民融合战略--报载

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海2月9日 - 中国证券报周四报导称，中国大型军工企业--中国航空工业集团今年将推出一揽子军工改革举措，启动一批军品市场化配套试点，起草上市公司资本运作规划及市值管理方案。
报导并称，中航工业集团将研究出台《关于加快军民融合发展的决定》，落实国家军民融合战略；集团还将与中国航发集团深化合作，助推航空业发展。
试点内容具体包括，中航机电公司将高度重视系统集成能力建设，率先践行军民融合战略；沈飞公司将率先放开产业链低端，把战略资源向产业链高端聚集；宏光空降装备公司将率先放开股权，用外部资本推动转型升级。
安吉宏业机械公司则将积极引入社会资本及资源要素，探索开展经营团队及核心骨干持股，通过资本结构升级推动军民融合式发展。
报导指出，中航工业还将起草上市公司资本运作规划及市值管理方案，明确国有资产分类管理、梳理集团层面产业股权投资基金筹建、市场化债转股等工作思路；进一步规范长期股权投资管理，制定违规经营投资责任追究暂行办法，开展部分长期股权投资项目的后评估工作。
此外，该集团计划2017年度将管理层级和法人层级压降至6级以内，法人户数较2015年再减少13%，完成21家僵尸及特困企业的处置；经营性亏损的额度和户数分别减少50%。
中航工业集团拥有近30家境内外上市公司，包括中航机电(002013.SZ)、中航电测(300114.SZ)、中航高科(600862.SS)等，资产证券化率超60%；集团还计划将预估值73.1亿元的沈飞集团注入*ST黑豹(600760.SS)，重组预案已于2016年11月披露。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
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