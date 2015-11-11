中巴联合研制的“枭龙”战机在迪拜航展接到首个订单

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京11月11日 - 《中国日报》周三援引中航工业一名高管报导称，中国和巴基斯坦联合研制的“枭龙”战机在迪拜航展接到首个订单，未来可能收到更多订购合约。
该报引述中国航空工业集团公司（AVIC）的声明称，中航工业和巴基斯坦航空工业综合公司（Pakistan Aeronautical Complex）在航展上与一买家达成这宗交易。报导未提及签约时间和销量。
中航技副总经理刘宇在接受采访时称，几个潜在买家表示了引进这种飞机的强烈意向。
路透未能立即联系到中航工业高管置评。
在截至2014年的五年中，中国军火出口较此前五年大增143%，在全球军火市场的份额仍仅为5%左右。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。