中巴联合研制的“枭龙”战机在迪拜航展接到首个订单

路透北京11月11日 - 《中国日报》周三援引中航工业一名高管报导称，中国和巴基斯坦联合研制的“枭龙”战机在迪拜航展接到首个订单，未来可能收到更多订购合约。

该报引述中国航空工业集团公司（AVIC）的声明称，中航工业和巴基斯坦航空工业综合公司（Pakistan Aeronautical Complex）在航展上与一买家达成这宗交易。报导未提及签约时间和销量。

中航技副总经理刘宇在接受采访时称，几个潜在买家表示了引进这种飞机的强烈意向。

路透未能立即联系到中航工业高管置评。

在截至2014年的五年中，中国军火出口较此前五年大增143%，在全球军火市场的份额仍仅为5%左右。（完）