热点聚焦：中国五省市地方AMC获批起步 不良处置主体渐扩容

作者 赵红梅

路透香港7月29日 - 随着中国今年上半年不良贷款扩散蔓延趋势日益明显，监管部门已加大处置金融业不良资产的力度。路透获悉，目前中国银监会已批准江苏、浙江、安徽、广东和上海五省市设立或授权地方资产管理公司（AMC）从金融机构购买不良贷款。

路透从接近监管层人士处证实，银监会近日已明确，上述五省市可分别批准设立或授权AMC，参与本省(市)范围内不良资产批量转让工作。其中，安徽省国厚资产管理公司已通过银监会的备案审核。

至此，中国金融不良资产转让市场由长城、信达、华融和东方四大AMC垄断经营的局面已产生变化，各省市地方AMC将如雨后春笋陆续出现。

而各银行、信托、财务公司、金融租赁公司等金融企业，可向经过备案公布的地方AMC批量转让不良资产。业内人士料金融机构不良资产批量处理通道有所增加，银行不良批量资产转让和核销力度将加大。

华泰证券研究所董事总经理罗毅认为，此次地方版AMC成立，将缓解地方不良贷款对于金融行业冲击，释放部分地方性银行的不良资产压力，为银行等机构更好的减负，轻装上阵。

此次批复设立、可开展金融不良资产批量收购业务的五家地方AMC均为方案提交较早、准备较为充分的地区，亦表明监管层对试点的谨慎态度。

早在2013年2月，路透已独家报导，中国财政部联合银监会下发通知,明确各省可成立地区性的资产管理公司，负责收购处置当地的金融机构产生的不良贷款。

中国于1999年成立了四家直属国务院的资产管理公司--长城、信达、华融和东方资产管理公司,专门对应负责解决中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、工商银行(601398.SS)(1398.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)不良资产的问题。

自2011年一季度以来，商业银行不良贷款与不良率呈缓升态势。截止今年一季度，商业银行不良贷款余额6,461亿元，不良率为1.04%，季度环比上升4BP。长三角，尤其是江浙地区，不良资产状况引起市场关注。

**一省一试点，第二批AMC或呼之欲出**

路透了解到，此次获批的安徽国厚资产管理公司在安徽省内竞争胜出，注册地在芜湖，注册资金为10亿元人民币，由上海东兴资产管理公司（东方资产的全资子公司）联合安徽当地3-4家民营企业共同发起设立，并将随业务发展逐步进行增资扩股。

一位熟悉国厚资产的业内人士表示，“安徽国厚目前注册资本金并不是很高，但是各省市中唯一一家有民营资本参与的地方AMC，将采取准市场化方式运作，相信民营资本的参与能让不良业务的处置更富效率和生机。“

而在此次竞争中落败的安徽一家地方国企部门的负责人称，“我们是合肥的国资企业，本来也已筹备申报地方AMC，但挺遗憾此次没有胜出。”

他表示很看好AMC行业前景，能够处置不良，缓解地区资产质量压力，“重要的是这是一块稀缺的金融牌照。”

银监会针对地方AMC分别在2012年及2013年下发了6号文及45号文，原则上明确各省市政府只可设立或授权一家地方AMC，参与当地范围内金融企业不良资产的批量收购、处置业务，且需满足包括注册金最低10亿元，经营团队及公司治理制度等要求。

不少省市目前已积极筹备起省级AMC平台,2013年江苏、浙江两省已设立省级AMC，上海国有资产经营公司亦已接牌AMC，近期福建、宁夏亦已成立省属资产管理公司，山西、山东亦由省金融办牵头筹建区域AMC公司，出资人均为省属国资集团，国内第二批地方版AMC或将批量的”呼之欲出“。

江苏一位地方政府人士分析道，随着GDP增速趋缓，地方银行不良资产的压力在不断增大，信贷资产潜在风险也在逐渐显现，尤其是江浙一带经历过企业“倒闭潮”，当地省政府亦迫切需要有平台来专门处置和收购金融不良资产，以化解和降低地方金融风险。

“江苏、浙江部分地区的金融机构不良率已回升至2%到3%，除了长三角是银行不良暴露的灾区，珠三角、福建、山东、山西、河南等省份不良贷款增长也较明显。”一位接近银监会人士称，这是地方政府积极申请AMC的原因，而省级AMC不仅可处置坏账，还能基于区域发展状况、协调处置地区产业群等问题。

上述熟悉国厚资产的业内人士表示，地方试点的AMC更多会起到平滑地方风险的作用，目前还很难讲清盈利模式和市场价值，但随着银行业风险形势复杂严峻，处置不良的“生意”盈利空间则毋庸置疑。

截至今年6月末，中国银行业总资产已达到162.95万亿元，同比增长15.3%；总负债规模为151.97万亿元，同比增长15.1%。（完）

(审校 林高丽)

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