中国企业差劣的现金管理和合同约定付款制度是诈骗诱因--安永

路透香港9月26日 - 随着中国新一届政府加大反贪力度，愈来愈多企业的贿赂行为曝光。不过国际会计和谘询公司--安永ERNY.UL最新调查报告显示，中国企业以贿赂获取合约的情况未算最严重，主要问题源自差劣的现金管理和合同约定付款制度。

安永周四发表首份亚太区诈骗调查报告显示，约21%的中国受访者称贿赂和贪污行为在其国家盛行，这个比例低于马来西亚、越南和印尼，但高于澳洲、新西兰、新加坡和韩国。

安永中大华区诈骗审查及纠纷协调服务合伙人John Auerbach在报告中称，“中国大部分的诈骗、贿赂和贪污个案，乃源自差劣的现金管理和合同约定付款制度。机构有需要设立具透明度的付款标准和批核制度，并作定期司法鉴定审计。”

报告指出，随着中国将经济增速目标调低至约7.5%，企业为弥补潜在的利润减少，可能会出现更多诈骗。大约两成的中国受访者称，经济不景气及市场竞争加剧亦使贿赂及贪污问题增加。

今年以来中国暴露的贪腐事件愈来愈多，而且是专打“大老虎”，以彰显政府威信，当中包括英国药企葛兰素史克(GSK.L)中国子公司、法国食品集团达能(DANO.PA)旗下多美滋品牌、中国最大石油企业中石油(0857.HK)(601857.SS)等。

安永亚太区纠纷协调及审查服务主管合伙人霍德杰在记者会上称，愈来愈多贪污事件曝光，反映出中国加强执法的结果。

他并指出，由于政策制定与执行上存在落差，许多中国以至亚太区企业可能误以为它们已妥善地解决了欺诈、贪污及贿赂问题，但是现实中他们仍面临这方面的巨大风险。

这些风险还包括缓慢的增长环境迫使管理层选择走捷径，例如通过虚报财务报表以满足目标。约十分之一的受访者表示，在其经营所在的国家，提前确认收入或降低折旧成本是企业普遍采用的做法。

该份报告于今年3-5月对亚太区八个国家总共681名来自跨国企业、当地公司及国营企业的行政人员、高级经理和基层员工进行调查，调查样本为在石油和天然气、金融服务、技术、私募股权基金、零售、酒店、采矿和金属等行业的企业中负责处理欺诈、贿赂与合规问题的员工。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。