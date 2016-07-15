中国6月末不良贷款率续升至1.81% 下半年遏制不良贷款快速上升--银监会

路透北京7月15日 - 中国银监会周五公布数据显示，6月末商业银行不良贷款率续升至1.81%，而风险抵补指标的拨备覆盖率继续下降至161.3%；这两项数据在一季度末分别为1.75%和175.03%。

银监会网布发布的新闻稿并称，下半年要遏制不良贷款快速上升，进一步挖掘银行业金融机构回收核销不良资产的潜力，激发金融资产管理公司批量市场化处置不良资产的活力，并扩大不良资产证券化试点机构范围。

面对不良高发态势，商业银行正通过核销、清收、不良资产证券化（ABS）等多种手段加速处置。但市场人士指出，当前经济下行压力不减，不良率升势难言拐点；但随着煤炭钢铁等周期性行业及上市公司盈利趋好，上市银行新增不良或阶段性放缓。

“现在金融机构（对不良）是心里有底，数据则很难见底，”一家四大资产管理公司（AMC）人士称，“预计不良上升仍将延续一阵，这也是很正常的。”

他并指出，从今年的情况看，商业银行向AMC出售不良资产包的规模与去年相比无明显变化，不过这也是去年出售规模已经较高的原因。

而时隔八年重启的不良ABS也正逐渐成为商业银行处置的另一途径。今年以来，中国银行(601988.SS)(3988.HK)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)已先后发行3.01亿元和7.03亿元的不良ABS。同时，建设银行(0939.HK)(601939.SS)行长王祖继上月称，该行也将于9月发行75亿规模的不良资产ABS，对应300亿的不良资产。

此外，华创证券报告指出，当前银行新增不良大户--钢铁、煤炭等周期性行业盈利出现恢复性增长，同时已发布盈利预告的上市公司业绩远好于2014-2015年水平，均有利于缓解银行新增不良压力，预计上市银行新增不良将阶段性放缓。

银监会称，上半年银行业金融机构通过信贷、理财、债券投资、信托、租赁等渠道新增资金投放14万多亿元，盘活不良贷款5,000多亿元。

银监会并提到，下半年要把防范化解风险放在更加突出的位置，有力维护金融稳定，重点防范好流动性风险、交叉金融产品风险、海外合规风险、非法集资风险等四类风险。

银监会网站公布的数据显示，截至6月末，银行业资产总额212.31万亿元人民币，同比增长15.6%；各项存款余额同比增长10.7%；各项贷款余额同比增长13.0%。

6月末银行业金融机构贷款损失准备金3.47万亿元，同比增长16.1%；主要商业银行资本充足率13.2%，核心一级资本充足率10.7%，同比上升0.4个百分点，资本和拨备仍然较为充足。（完）