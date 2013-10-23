证监会将核查百度“百发”理财合规性 百度回应“遵章合规”

10月23日 - (新增百度回应)

路透上海/北京10月23日 - 针对媒体有关百度(BIDU.O)与华夏基金管理合作推出理财计划目标年化收益率8%的报导，中国证监会官方微博周三回应称，待百度理财计划的材料报送后，证监会将对该业务的合规性予以核查。

百度旗下“百付宝”的官方微博下午回应称，百度金融中心始终与各监管机构和政府部门保持积极主动的沟通，并严格遵守监管部门的规定。“将于合作伙伴一起用心设计产品、遵章合规运营。”

证监会微博强调，按现有基金管理办法，基金销售机构不得采取抽奖、回扣或送实物、保险、基金份额等方式销售基金，互联网基金销售业务也应遵守相关规定。

百度周一宣布，“百度金融中心--理财”平台将于下周一(28日)正式上线，届时还将推出目标年化收益率8%的理财计划“百发”（8.baidu.com）。随后百度澄清，百度并不会对收益进行承诺，并否认百度会为实现8%的目标年化收益率进行垫资。（完）