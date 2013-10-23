证监会将核查百度“百发”理财合规性 百度回应“遵章合规”

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
10月23日 - (新增百度回应)
路透上海/北京10月23日 - 针对媒体有关百度(BIDU.O)与华夏基金管理合作推出理财计划目标年化收益率8%的报导，中国证监会官方微博周三回应称，待百度理财计划的材料报送后，证监会将对该业务的合规性予以核查。
百度旗下“百付宝”的官方微博下午回应称，百度金融中心始终与各监管机构和政府部门保持积极主动的沟通，并严格遵守监管部门的规定。“将于合作伙伴一起用心设计产品、遵章合规运营。”
证监会微博强调，按现有基金管理办法，基金销售机构不得采取抽奖、回扣或送实物、保险、基金份额等方式销售基金，互联网基金销售业务也应遵守相关规定。
百度周一宣布，“百度金融中心--理财”平台将于下周一(28日)正式上线，届时还将推出目标年化收益率8%的理财计划“百发”（8.baidu.com）。随后百度澄清，百度并不会对收益进行承诺，并否认百度会为实现8%的目标年化收益率进行垫资。（完）
(发稿 林琦/张胜男; 审校 黄凯)
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。