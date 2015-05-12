中国龙头酒企应收账款高企 重整销路求复兴

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海5月12日 （记者 Sue-Lin Wong） - 中国的龙头白酒企业现在不得不自行消化经销商欠下的创纪录的短期债务，因为这是龙头白酒厂商为重组经销网络以提振销售而需付出的代价。

由于中国当局打击公款消费，从政府机构那里获取大批量白酒订单的时代已成过去。白酒经销商几乎是在重新学习。这些经销商之前主要发挥物流渠道的作用，将白酒从厂家运至政府和军队的大手笔买家。现在他们发现自己陷入了一片陌生的领域，须得自己动手让个体商贩和连锁零售企业购买产品；甚至还得提供折扣价，这工作着实不易。

“厂商必须资助经销商，我认为那是过去从来没有发生过的，”咨询公司A.T. Kearney驻香港合伙人唐仕德（Torsten Stocker）表示。他称，需求正在转向更常规的消费渠道，经销商必须了解如何应对，而且他们必须真正的卖出去，而不仅仅是履行订单。

贵州茅台 是中国的高端白酒龙头厂商，2015年第一季度应收账款总额蹿升至创纪录的30.1亿元（4.8481亿美元），同比一年前上升了500%。贵州茅台的主要竞争对手五粮液 的应收账款总额也增至81.3亿元，但这个数字相比2014年头三个月创纪录的95.8亿元已有所下降。

如果白酒能够在大众消费市场取得成功，这些高企的应收账款可能只是一时的问题。好消息是，茅台报告一季度净利润同比劲增18%，为2013年以来最快的季度增长。自中国政府禁止公款消费高端白酒后，白酒厂商已不能再依赖高端白酒市场。据分析师，茅台旗舰产品飞天53度的零售价已从2012年的2，200元跌至900元左右一瓶。(完)