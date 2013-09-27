上半年中国国际收支续呈双顺差 下半年或现阶段性资本流出

* 上半年国际收支续呈双顺差格局

* 二季度资本和金融项目顺差规模明显收窄

* 外管局预计下半年跨境资本流动呈较大震荡

* 下半年中国可能面临阶段性资本流出压力

路透北京9月27日 - 中国国家外汇管理局周五称，今年上半年国际收支继续呈现“双顺差”格局，但二季度资本和金融项目顺差规模明显收窄，预计下半年跨境资本流动将继续较大振荡，可能面临阶段性资本流出压力。

外管局网站周五公布二季度和上半年国际收支平衡表称，将二季度中国国际收支顺差修订至509亿美元（初值为482亿美元），并将同期资本和金融项目由初值的逆差修订至顺差286亿美元。

2013年上半年，中国涉外经济继续平稳发展，国际收支交易总规模同比增长5%，其中，经常项目顺差与同期GDP之比为2.5%，仍保持在国际认可的合理范围之内；资本和金融项目总体净流入，但变化较大，上半年累计净流入1,187亿美元，其中第一季度顺差同比增长六成，第二季度顺差随着国内外经济金融环境的变化和相关政策措施的实施而明显收窄。

“下半年，我国货物贸易、直接投资项目仍将维持顺差，但在国内外仍存在诸多不确定、不稳定因素的情况下，跨境资本流动将继续呈现较大振荡，国际收支顺差可能进一步增加，也可能面临阶段性资本流出压力。”外管局表示。

上半年国际收支报告指出，2013年下半年，进口增速会趋于平稳，进出口顺差可能持续高企。同时，下半年国内经济有望保持平稳，发展前景仍被市场看好，有助于继续吸引较长期的外商投资，中国直接投资将呈现一定规模净流入。

报告并称，在国内外仍存在诸多不确定、不稳定因素的情况下，中国跨境资本容易呈现较大波动。

外管局数据显示，2013年上半年，中国国际收支经常项目顺差984亿美元，资本和金融项目顺差1,187亿美元，国际储备资产增加2,036亿美元。

数据并显示，二季度国际收支经常项目中，货物贸易顺差900亿美元，服务贸易逆差277亿美元，收益逆差92亿美元，经常转移逆差23亿美元。

二季度资本和金融项目中，直接投资净流入456亿美元，证券投资净流入100亿美元，其他投资净流出279亿美元。

二季度的国际储备资产增加466亿美元，其中，外汇储备资产增加471亿美元，在基金组织的储备头寸减少4亿美元，特别提款权减少1亿美元。

外管局此前公布数据，中国2012年国际收支经常项目顺差1,931亿美元，资本和金融项目逆差168亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here)

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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