中国新规继续禁止淡水河谷超大型货船Valemax靠泊

独家：台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管
路透伦敦/台北4月21日 - 据台湾阳明海运的一名高管，这家面临困境的公司正在停止至伊朗的集装箱航运服务，成为国际社会对伊朗制裁解除一年后，首家放弃这条航线的海外航运公司。
路透新加坡/北京2月14日 -中国交通运输部公布，从7月1日起，将只允许最高25万吨级船舶靠泊码头，等于继续维持2012年1月以来禁止巴西矿业巨头淡水河谷的超大型货船Valemax靠泊禁令。
淡水河谷一直期望中国能够解除这项为保护本国航运业的禁令，但希望再次落空。
淡水河谷投资超过20亿美元，建造数艘40万吨货船，企图将运往中国的运输成本降低多达三分之一，同时能与澳洲对手力拓(RIO.AX)(RIO.L)及必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)更好地竞争。
根据交通运输部官网2月10日的公告，由于港口结构不合理的矛盾较突出，必须核查码头能力，以符合多项规定，包括船舶靠泊吨位等级最高25万吨。
航运顾问公司Drewry Maritime Advisors总监JayenduKrishna指出，虽然中国这项禁令确实增加淡水河谷的运费成本，但这些船舶投入营运并不成问题，因为可以靠泊其他港口。
目前在运作的Valemax共有30艘，部分由淡水河谷拥有，其余属于其他航运业者。淡水河谷表示，因为中国这项禁令，它在铁砂石运费成本每吨增加2-3美元。
受这项禁令影响，淡水河谷2012年2月在菲律宾设立一个转运码头，Valemax在当地将铁矿石移至开往中国的较小等级船舶。淡水河谷也在马来西亚兴建一座铁矿石储存及发送中心，预计今年开始运作。
Krishna表示，Valemax已经停靠过其他港口，包括意大利、日本、阿曼及韩国。(完)
(编译 蔡美珍；审校 郑茵)
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