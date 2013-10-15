国务院发文严禁建设新增产能项目

中石油去年净利大减78%再增派特别息 与沙特阿美深化合作（更新版）
路透香港3月30日 - 受累于油气价格大幅下降，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司去年度净利按年大减78%，惟公司再度增派特别股息，反映对未来充满信心。
路透北京10月15日 - 化解产能严重过剩是当前和今后一个时期中国推进产业结构调整的重点所在。中国国务院日前出台指导意见，表示要坚决遏制产能盲目扩张，严禁建设新增产能项目，并分类妥善处理在建违规项目。
中国政府网周二刊登的“国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见”并表示，将全面清理整顿建成违规产能，坚决淘汰落后产能，引导产能有序退出。
“要坚决控制增量、优化存量，深化体制改革和机制创新，加快建立和完善以市场为主导的化解产能严重过剩矛盾长效机制，”指导意见称。
2012年底，中国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶产能利用率分别仅为72%、73.7%、71.9%、73.1%和75%，明显低于国际通常水平。钢铁、电解铝、船舶等行业利润大幅下滑，企业普遍经营困难。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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