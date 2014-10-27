中国禁止在历史建筑、公园内等公共资源中设立私人会所

法国大选首轮投票官方计票接近完成 显示马克龙和勒庞进入第二轮

路透巴黎4月24日 - 根据法国内政部周一提供的数字，法国大选第一轮投票的官方计票迄今计算选票为4,600万张，结果显示中间派候选人马克龙和极右翼领导人勒庞处于领先。