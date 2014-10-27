中国禁止在历史建筑、公园内等公共资源中设立私人会所

韩国称正和美国磋商与美军航母打击群举行联合军演
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透北京10月27日 - 中国官方媒体周一报导，中国禁止在历史建筑、公园等公共资源中设立私人会所。
“在历史建筑、公园等公共资源中设立私人会所，侵占群众利益，助长不正之风，社会各方面对此反映强烈。”新华社援引中共文件报导称。
报导指出，高档餐饮、休闲、健身、美容、娱乐、住宿、接待等场所也不得在历史建筑或公园等公共资源内设立。
“对工作失职、徇私舞弊的，依纪依法追究直接责任人和有关领导责任……历史建筑、公园等公共资源实行信息公开，接受社会、公众和新闻媒体监督。”（完）
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透巴黎4月24日 - 根据法国内政部周一提供的数字，法国大选第一轮投票的官方计票迄今计算选票为4,600万张，结果显示中间派候选人马克龙和极右翼领导人勒庞处于领先。