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时事要闻 | 2014年 10月 27日 星期一 18:42 BJT

中国禁止在历史建筑、公园内等公共资源中设立私人会所

路透北京10月27日 - 中国官方媒体周一报导，中国禁止在历史建筑、公园等公共资源中设立私人会所。

“在历史建筑、公园等公共资源中设立私人会所，侵占群众利益，助长不正之风，社会各方面对此反映强烈。”新华社援引中共文件报导称。

报导指出，高档餐饮、休闲、健身、美容、娱乐、住宿、接待等场所也不得在历史建筑或公园等公共资源内设立。

“对工作失职、徇私舞弊的，依纪依法追究直接责任人和有关领导责任……历史建筑、公园等公共资源实行信息公开，接受社会、公众和新闻媒体监督。”（完）

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